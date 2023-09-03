Опыт работы в течение 3 лет, на ручном тестировании, позволил мне приобрести глубокие знания в области ERP систем и SQL. Мой путь в мир тестирования пролегал сквозь множество проектов, где я активно участвовал в проверке функциональности, стабильности и удобства использования различных ERP систем.



В процессе работы я приобрел уникальные навыки в области создания и выполнения тестовых сценариев, а также в поиске и документировании ошибок и дефектов. Моя систематичность и внимательность позволяют мне обнаруживать скрытые проблемы и предлагать эффективные решения.



Одним из ключевых инструментов, с которым я работаю, является SQL. Я имею опыт в создании и выполнении запросов, извлечении данных, анализе таблиц и редактировании баз данных. Это позволяет мне эффективно проводить тестирование, проверять целостность данных и обнаруживать потенциальные проблемы связанные с базой данных.





Таким образом, благодаря моему опыту, знанию ERP систем, навыкам ручного тестирования и владению SQL, я готов принести свои навыки и энергию в вашу компанию для обеспечения качества и успешного развития вашего программного обеспечения.