Тестирование навигационной системы ТЦ "ГАЛЕРЕЯ" \

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9 лет назад
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Новый демо-магазин "Единого кошелька", подключение интернет-магазина через Единый Кошелек к различным платежным системам. 

Вид: веб-приложение 

Выполненные работы: 

Тестирование 

Объекты тестирования: 

Веб-сайт www.walletone.com/ru/merc... 

Виды тестирования: 

Функциональное тестирование 

Тестирование удобства использования ("юзабилити") 

Кроссбраузерное тестирование 

Проверка орфографии, пунктуации и стилистики текстов 

Результаты тестирования: 

Ведение и пополнение базы ошибок – RedMine 

Технологии и решения: 

Redmine