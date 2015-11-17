Тестирование навигационной системы ТЦ "ГАЛЕРЕЯ" \

Новый демо-магазин "Единого кошелька", подключение интернет-магазина через Единый Кошелек к различным платежным системам.
Вид: веб-приложение
Выполненные работы:
Тестирование
Объекты тестирования:
Веб-сайт www.walletone.com/ru/merc...
Виды тестирования:
Функциональное тестирование
Тестирование удобства использования ("юзабилити")
Кроссбраузерное тестирование
Проверка орфографии, пунктуации и стилистики текстов
Результаты тестирования:
Ведение и пополнение базы ошибок – RedMine
Технологии и решения:
Redmine