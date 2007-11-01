Тестирование систем, программ, сайтов

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Тестирование глобальных систем (Товаропроводящая сеть сельхозпродукции страны, документооборот МИДа, система конкурсных торгов, биржа трансфера, система штриховой идентификации (ЕАН), система дистанционной медицины, система дистанционного обучения, корпоративных и официальных сайтов, документопотока бюро переводов).
NB: Данная работа чаще всего выполнялась параллельно с разработкой документации на эти продукты!