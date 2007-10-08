Автоматизированная система для БЮРО ПЕРЕВОДОВ

Предлагается на продажу и реализацию система полного документопотока, предназначенная для БЮРО/ АГЕНСТВ ПЕРЕВОДА. Язык - Lotus Notes. Интерфейс - легкий и понятный. Реально действующая в нескольких агенствах система, написанная под заказ со всеми нормами и правилами для переводческих фирм. Замечательные отзывы. Очень качественный продукт. Презентация высылается, если обратитесь на [email protected]