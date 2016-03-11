Тестирование международного портала cargotogo.com
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9 лет назад
Крупный международный портал торговли и логистики cargotogo.com/
Вид: интернет-портал
Выполненные работы:
Тестирование
Объекты тестирования:
Веб-сайт http://cargotogo.com/
Виды тестирования:
Функциональное тестирование
Тестирование удобства использования ("юзабилити")
Кроссбраузерное тестирование
Проверка орфографии, пунктуации и стилистики текстов
Тестирование мобильной версии
Результаты тестирования:
Ведение и пополнение базы ошибок – Jira
Технологии и решения:
Jira