Тестирование международного портала cargotogo.com

Добавлена
9 лет назад
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Крупный международный портал торговли и логистики cargotogo.com/

Вид: интернет-портал 

Выполненные работы:  

Тестирование  

Объекты тестирования:  

Веб-сайт http://cargotogo.com/

Виды тестирования:  

Функциональное тестирование  

Тестирование удобства использования ("юзабилити")  

Кроссбраузерное тестирование  

Проверка орфографии, пунктуации и стилистики текстов  

Тестирование мобильной версии 

Результаты тестирования:  

Ведение и пополнение базы ошибок – Jira 

Технологии и решения:  

Jira