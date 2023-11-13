Тестировщик, Логотипы,Знаки, Копирайтинг, Нейминг , Слоганы,Переводы

Тестирование сайтов и приложений, Логотипы и знаки а так же брошюры, Копирайтинг, Нейминг и слоганы, Переводы. Всем этим я занимаюсь уже больше года, опыт работы есть, состоял во многих группировках. Постоянной работы на данный момент нет. Работаю только анонимно и не на постоянной основе. Услуги одноразовые (но тут уж смотря какая работа).