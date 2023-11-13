Тестировщик, Логотипы,Знаки, Копирайтинг, Нейминг , Слоганы,Переводы
Тестирование сайтов
Добавлена1 просмотр
месяц назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тестирование сайтов и приложений, Логотипы и знаки а так же брошюры, Копирайтинг, Нейминг и слоганы, Переводы. Всем этим я занимаюсь уже больше года, опыт работы есть, состоял во многих группировках. Постоянной работы на данный момент нет. Работаю только анонимно и не на постоянной основе. Услуги одноразовые (но тут уж смотря какая работа).