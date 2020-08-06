Наталия Басовская - "Что такое Средневековье"

Наталия Басовская – Лекция «Что такое Средневековье» (отрывок)

Продолжим наше путешествие по векам и человеческим обществам, и цивилизациям. И сегодня тема с очень простым названием, но очень близким мне по смыслу, потому что это и есть область моих конкретных научных интересов. Что такое Средневековье? При этом я имею в виду, что модель будет раскрыта Средневековья Западноевропейского, потому что Средневековье - понятие широкое, и каком-то варианте/виде оно было, по-видимому, всюду с условностью применения этого названия. Что такое Средневековье? В некоем классе школы вот вы отучили историю Древнего мира, а на следующий год приходите, пока были весёлые школьные каникулы, наступило Средневековье. Примерно так выглядит, да? В прошлом учебном году Древний мир и куда-то делся, и началось то, что называется "Средневековье". Поэтому я начну с понятия смысла выражения "Средние века": бывают ли века средними? На самом деле, конечно, точнее назвать "Срединными"?

Средние - это что... большие, маленькие, средние? И в каждом по сто лет - противоестественно. Я не помню, не знаю, оставляет ли школьный курс раскрытие этого термина, но моя профессия специалиста по Западноевропейскому Средневековью звучит очень таинственно: я медиевист. Такое слово вы могли и не встречать, а происходит оно от двух латинских слов medii aevi - средние века. Medii - два "i" с точкой, и "aevi", которое пишется "ae" и читается "эви". Или Medium Aevum другие историки пишут, тогда это единственное число - Средний век.

Что это же за время такое? Хорошо отпечаталось в вашем школьном курсе, да? Запомнилось? Почему средние то?

- Потому что люди думают, что это век открытий?

- Восприятие людей тут не причем. А вы как думаете?

- Люди думали, что живут между Первым Пришествием Христа и Вторым.

- Уже интересно, но я такую трактовку слышу впервые. А Вы как думаете?

- Я думаю, что это время между Древним миром и Новым миром.

- В общем, гораздо ближе к истине. Да!

-Просто есть люди, которые жили в Среднековье, они не знали, что..

- Да они совершенно не знали, что живут в Средневековье, они просто жили в свое время.

Когда-то я прочла на обложке своей первой толстой книжке, которая называлась "Столетняя война". Давно. Первый раз вышла такая сначала маленькая была - я помню. И сзади на обложке было написано, мне очень понравилось, это от издательство было разумно: "Люди жившие в XIV-XV веках в Западной Европе, совсем не представляли, что они живут в эпоху Столетней войны". Они бы сказали: "Что-что"? И люди, жившие тогда в Эпоху Средневековья, конечно, совершенно этим термином не пользовались и не могли. Термин-название Medii Aevi" или Medium Aevum, и потом Медиевистика - моя профессия - так скажи вот тем, кто не ходит на лекции по истории: "Здравствуйте, я медиевист." "Что?"

Термин родился в XV веке только. С какого века он начинает Средневековье в Западной Европе? С какого?

- С пятого?

- С пятого. А термин родился только в XV. Люди себе жили и жили тысячелетие. И теперь, когда оно фактически, как мы понимаем, кончилось, итальянские мыслители гуманисты, философы, филологи, носители совершенно новой идеологии, нового мировидения по сравнению со Средними веками, те, кто ощутили ветер перемен и участвовали в нем очень активно, они в своих трудах, в которых пытались осмыслить окружающий мир по-другому, чем принято было. Например, искать доказательства тому, что Земля имеет форму шара, и не Солнце вокруг нее вращается...