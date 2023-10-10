Опрос по комплектации приобретенного, нового автомобтил

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Добавлена
2 месяца назад
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Аудиозапись разговора, продолжительностю 1час и 20 минут с клиентом, который купил 2 месяца назад новую машину. Интервьюер задавал клиенту вопросы по комплектации автомобиля(что ему нравится, что нет)

Перевод диалога.docx
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