Перепечатка текста
Транскрибация
Добавлена2 просмотра
14 дней назад
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Занимаюсь перепечаткой с аудио-видео формата, со скана, со старых рукописных форматов, с изображений, документов, а также перепечаткой книг.
Ответственно отношусь к поставленным задачам, довожу всегда до идеального результата.