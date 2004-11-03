Перепечатка текста

Транскрибация
Добавлена
14 дней назад
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Занимаюсь перепечаткой с аудио-видео формата, со скана, со старых рукописных форматов, с изображений, документов, а также перепечаткой книг.

Ответственно отношусь к поставленным задачам, довожу всегда до идеального результата.