Перепечатка текстов
Транскрибация
Добавлена9 просмотров
3 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Занимаюсь перепечаткой текста с аудио,видео формата, со скана, со старых рукописных форматов, с изображений,документов , а также перепечатка книг.
При сотрудничестве со мной вы получаете: вежливое общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки.