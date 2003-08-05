Перепечатка текстов

Занимаюсь перепечаткой текста с аудио,видео формата, со скана, со старых рукописных форматов, с изображений,документов , а также перепечатка книг.

При сотрудничестве со мной вы получаете: вежливое общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки.