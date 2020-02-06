Перевод PDF

Издание настоящей книги вызвано необходимостью продолжить разговор о половой функции человека, который был начат в брошюре «Статеве життя і здоров’я людини» (1979)В последней затронуты некоторые аспекты полового развития, физиологии и гигиены половой жизни, профилактически сексуальной патологии. Отзывы и пожелания, опубликованные и периодической печати, а также высказывания и обмен мнениями при личных встречах автора с разными исследовательскими аудиториями показали, что затронутая тема относится к злободневным, имеющим чрезвычайную значимость дли всех групп населения, независимо от профессии и социального положения.Проявленный большой интерес и внимание к рассматриваемой теме может быть объяснен наблюдающимся ухудшением сексуального здоровья населения, отмеченным в последние 1,5 - 2 десятилетия. Увеличение сексуальной патологии на фоне помолодевших браков, рост случаев бесплодия в семьях, наследственных заболеваний — все это тесно связано с недостаточной осведомленностью в вопросах гигиены пола в широком смысле этого слова. Согласно формулировке экспертов-сексологов Всемирной организации здравоохранения, сексуальное здоровье — это комплекс соматических, интеллектуальных, эмоциональных аспектов сексуального существования человека, обогащающих личность, повышающих коммуникабельность человека и его способность к любви.Такое казуально-аналитическое определение сексуальности человека отражает его междисциплинарный xapактер. В нем прослеживается 2 ведущих звена: формирование сексуальной функции (рост, развитие, воспитание) и проявление ее в ново-веденческом плане (гигиена, культура, эстетики). Стержневое значение в формировании и проявлении сексуальности имеет воспитательный процесс, в котором активную роль играют все, кто окружает подрастающего