Транскрибация аудио / видео в текст

Здравствуйте!

 Предлагаю Вам свои услуги по транскрибации 

✅ Сделаю качественный перевод из аудио (видео) в текстовый формат, слово в слово на русском языке;

✅ Оперативно и качественно набираю текст ⌨️ в Word, полностью сохраняя его смысловую структуру и содержание; произвожу разбивку материала на абзацы;

✅ Имею большой опыт дословной расшифровки ️ записей семинаров, лекций и видеоуроков.

✅ Работаю быстро и четко ⚡, обеспечивая ответственное и качественное выполнение задания с учетом всех заявленных требований заказчика.

 При необходимости могу предоставить свое  портфолио  с примерами выполненных мной работ (ниже в файле).

❗ Даю гарантию конфиденциальности информации и выполнения работы точно в оговоренный срок ⌚

Для выполнения заказа прошу Вас предоставить мне ссылку  на аудио  или видеозапись  в среднем, хорошем или отличном качестве на русском языке.

Оплата  за 1 минуту записи .