Транскрибация аудио / видео в текст

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Здравствуйте!
Предлагаю Вам свои услуги по транскрибации
✅ Сделаю качественный перевод из аудио (видео) в текстовый формат, слово в слово на русском языке;
✅ Оперативно и качественно набираю текст ⌨️ в Word, полностью сохраняя его смысловую структуру и содержание; произвожу разбивку материала на абзацы;
✅ Имею большой опыт дословной расшифровки ️ записей семинаров, лекций и видеоуроков.
✅ Работаю быстро и четко ⚡, обеспечивая ответственное и качественное выполнение задания с учетом всех заявленных требований заказчика.
При необходимости могу предоставить свое портфолио с примерами выполненных мной работ (ниже в файле).
❗ Даю гарантию конфиденциальности информации и выполнения работы точно в оговоренный срок ⌚
Для выполнения заказа прошу Вас предоставить мне ссылку на аудио или видеозапись в среднем, хорошем или отличном качестве на русском языке.
Оплата за 1 минуту записи .