Транскрибация с любых цифровых источников
Транскрибация
Добавлена6 просмотров
3 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мои услуги включают в себя печать текста с отсканированных документов, извлечение текста из книжных носителей, ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов, сверку после внесения правок и набор информации из предоставленных графических файлов в текстовый формат. Кроме того, я способен извлекать информацию из изображений, аудио- и видеофайлов, а также других источников.
При сотрудничестве со мной вы получаете:
Профессиональное обслуживание.
Оперативное и точное выполнение всех задач в срок.
Гарантированное качество выполненных работ.
Комфортное взаимодействие на протяжении всего процесса сотрудничества.
Моя главная цель - обеспечить вас высококачественными результатами и предоставить комфортный опыт сотрудничества.