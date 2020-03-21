Зачем развивать эмоциональный интеллект

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4 года назад
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Профессор Татьяна Черниговская, доктор биологии и филологии, заведующая Лабораторией когнитивных исследований СПбГУ, читает интересные и полезные лекции о мозге. У меня  транскрибация видео интервью Т. Черниговской "Зачем развивать эмоциональный интеллект".

Т. Черниговская.docx
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