Профессор Татьяна Черниговская, доктор биологии и филологии, заведующая Лабораторией когнитивных исследований СПбГУ, читает интересные и полезные лекции о мозге. У меня транскрибация видео интервью Т. Черниговской "Зачем развивать эмоциональный интеллект".