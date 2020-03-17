Менеджмент/Управление

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В направление Менеджмент уже 2 года. Все заказы были выполнены добросовестно. Ко всем проектам отношусь ответственно, серьезно! Знаю английскую/русскую речь на отлично!
Я доброжелательна, ответственна, дисциплинированна, серьезна! В любых конфликтных ситуациях нахожу выход. Нахожу общий язык со всеми людьми!
Буду рада сотрудничеству!