Продажи с помошью таргетированной рекламы

Работаем 5 недель(неделя разработка стратегии и креативов ,4 недели активного таргета)- определяем вашу ЦА - прописываемстратегию продвижения - создаем от 5 до10 продающих креативов (макет продающей картинки )(одно из важных факторов)

- создаем рекламный кабинет (если его нет) и подвязываем рабочие страницы

- анализируем и исправляемошибки рабочих страниц instagram/fb- Настраиваем таргетировануюрекламу fb/instagram- ежедневно анализируемпродвижения на протяжении всего периода -предоставляем отчеты каждую неделю