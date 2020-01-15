Заказ и контроль услуг на сервисе Fiverr

Описание задачи:

Работа состоит в переписке и контроле задач.

Есть сервис - там надо заказывать услуги, у кого что заказывать - все будет описано. От вас - написать всем этим людям, договориться про заказ и проконтролировать его.

То есть я вам даю 15 ссылок, каждая ссылка - это отдельный исполнитель. Вы им сразу всем пишете, уточняете объем и сроки. Кто раньше ответил - у того раньше и заказываем, время важно. Каждый день должна быть заказана одна услуга. Я оплачиваю, все остальное делаете вы.

В прикрепленных файлах - результат моей работы, а именно готовые рекламные заказы.