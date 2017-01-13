Дослідження ринку медичних лабораторних послуг

Лабораторна діагностика, залишаючись однією знайважливіших складових сфери охорони здоров’я, є перспективним напрямом на

ринку медичних послуг.

Світовий ринок лабораторних послуг буде зростати до2020 р. Найбільшу частку ринку займатиме сегмент клінічної хімії.

З метоювивчення основних тенденцій ринку України було проаналізовано статистичні дані.

Лідером ринку за кількістю проведених лабораторних аналізів залишається

державний сектор. При цьому більш динамічно ринок розвивається в приватному

секторі.

Деякі регіони України є перспективними для відкриття новихлабораторій, враховуючи високі показники захворюваності та середньої заробітної

плати у поєднанні з низьким рівнем лабораторних досліджень