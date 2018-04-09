К.э.н. Отчеты, также см. www.globalinnovation.ru

Добавлена
6 лет назад
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К.э.н. 

- Подготавливала отчеты для министерств, администраций, крупнейших компаний 

- Анализ, оценка, экономические модели на макро- и микро- уровне; 

- Разработка методологий; 

- Обоснование экономических предложений, отлично сама инициируют инновации 

- Работаю с большими объемами информации на любом языке (итоговые отчеты только на русском); 

- Маркетинговые исследования 

Примеры за 18 лет www.globalinnovation.ru