К.э.н. Отчеты, также см. www.globalinnovation.ru

К.э.н.

- Подготавливала отчеты для министерств, администраций, крупнейших компаний

- Анализ, оценка, экономические модели на макро- и микро- уровне;

- Разработка методологий;

- Обоснование экономических предложений, отлично сама инициируют инновации

- Работаю с большими объемами информации на любом языке (итоговые отчеты только на русском);

- Маркетинговые исследования

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