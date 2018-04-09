К.э.н. Отчеты, также см. www.globalinnovation.ru
Добавлена161 просмотр
6 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
К.э.н.
- Подготавливала отчеты для министерств, администраций, крупнейших компаний
- Анализ, оценка, экономические модели на макро- и микро- уровне;
- Разработка методологий;
- Обоснование экономических предложений, отлично сама инициируют инновации
- Работаю с большими объемами информации на любом языке (итоговые отчеты только на русском);
- Маркетинговые исследования
Примеры за 18 лет www.globalinnovation.ru