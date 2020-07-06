Привет! Меня зовут Саша - я сертифицированный менеджер блогера!
Почему вам стоит обратиться ко мне? Для этого есть ряд причин:
- Дедлайн - закон. Я выполняю свою работу быстро и качественно, сдаю раньше срока. Со мной у вас не будет болеть голова из-за "горящих" дедлайнов.
- Индивидуальный подход. Для меня шаблонность - показатель непрофессионализма. Я гарантирую уникальность каждой выполненной мной работы.
- Многофункциональность. Со мной вам не придется нанимать множество сотрудников. Большинство задач я выполняю самостоятельно, что значительно облегчит вашу жизнь!
Что я могу?
- Копирайтер
- Менеджер по рекламе
- Полное ведение вашего аккаунта в Инстаграм
- Специалист по визуалу
- Консультант (аудиты, стратегии продвижения)
- Контент-менеджер
С примером моих услуг и стоимостью вы можете ознакомиться на моем сайте.
Буду рада с вами сотрудничать!
Способы связи со мной:
- Email - [email protected]
- What's Up / Telegram - +79777086785 / https://t.me/alexandra_dvc
- Instagram - https://www.instagram.com/alexandra_dvc/