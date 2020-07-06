Привет! Меня зовут Саша - я сертифицированный менеджер блогера!

Почему вам стоит обратиться ко мне? Для этого есть ряд причин:

- Дедлайн - закон. Я выполняю свою работу быстро и качественно, сдаю раньше срока. Со мной у вас не будет болеть голова из-за "горящих" дедлайнов.

- Индивидуальный подход. Для меня шаблонность - показатель непрофессионализма. Я гарантирую уникальность каждой выполненной мной работы.

- Многофункциональность. Со мной вам не придется нанимать множество сотрудников. Большинство задач я выполняю самостоятельно, что значительно облегчит вашу жизнь!

Что я могу?

- Копирайтер

- Менеджер по рекламе

- Полное ведение вашего аккаунта в Инстаграм

- Специалист по визуалу

- Консультант (аудиты, стратегии продвижения)

- Контент-менеджер

С примером моих услуг и стоимостью вы можете ознакомиться на моем сайте.

Буду рада с вами сотрудничать!

Способы связи со мной: