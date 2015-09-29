ПО для управления продажами, закупками и бюджетом

Комплекс программ, которые помогают решать задачи связанные с анализом, прогнозом и закупками для оптовых, розничных и производственных компаний. Программные решения могут быть созданы как индивидуально под конкретные потребности, так и адаптированы из функционала уже готовых бизнес-решений. Каждая программа создана для улучшения результатов конкретного процесса и может работать автономно.

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