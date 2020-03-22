SMM-менеджер

Здравствуйте! Меня зовут Евгения!Я обучаюсь на smm специалиста. Хочу предложить вам свои услуги по продвижению вашей страницы. Что я умею: 1.сделаю анализ профиля, ЦА2.создам визуальную концепции профиля на 1-2 недели3.создам макет для сториз4.создам визуал для поста5.созлам видео для сториз.Около недели мы с вами поработаем в тестовом режиме - бесплатно. Чтобы вы могли оценить мои навыки. Далее договоримся об оплате. Буду рада сотрудничеству! Всего доброго!