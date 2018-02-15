Специалист РСЯ

Добавлена
6 лет назад
136 просмотров
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 Здравствуйте  Меня зовут Владимир Козел.  Яначинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса Я прошел тренингСпециалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас бесплатноТо есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, в замен попрошу только отзыв о моей работеКак Вам такое предложение?