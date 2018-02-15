Специалист РСЯ

Здравствуйте Меня зовут Владимир Козел. Яначинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса . Я прошел тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас бесплатно. То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, в замен попрошу только отзыв о моей работе. Как Вам такое предложение?