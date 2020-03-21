Привет я начинающий таргетолог занимаюсь настройкой рекламы и продвижением бизнес страниц и услуг в инстаграм. Изучил несколько курсов в target_school «Поток клиентов в Instagram», «Масштабирование». Если вы хотите привлечь больше клиентов я могу помочь. Мои + хорошо ориентируюсь в трендовых сферах, создаю продающие посты, SMM, четкий план, детальный отчет, ну и конечно же большой приток новых клиентов.