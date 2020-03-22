Индивидуальные консультации психолога очно/онлайн

Я молодой специалист.

Базовое образование получила в Медицинском университете по специальности «Клиническая психология». Затем нашла опытного наставника, что по сей день помогает мне в становлении меня как профессионала.

Я освоила технологию проведения сеансов релаксации, чтобы это было дополнительной услугой для моих клиентов.

Отдельно обучилась на психолога-консультанта, чтобы поэтапно вести своих клиентов и оказать качественную поддержку.

Обучаюсь на двухгодичном дипломном курсе на телесно-ориентированного психотерапевта, для того, чтобы еще качественнее осуществлять работу на уровне тела, чувств, мышления.

В своей работе использую техники, позволяющие исследовать запрос, формировать новый взгляд на проблему при работе с психотравмой; техники эмоционально-образной терапии; техники, основанные на методе визуализаций; коучинговые техники; техники телесно-ориентированной психотерапии (по запросу).

Повышение квалификации по практической психологии в рамках программы дополнительного образования в частном учреждении дополнительного профессионального образования «Институт консультирования», теория и практика психологического консультирования, 2018 г.

Красноярский государственный медицинский университет им. проф. Войно-Ясенецкого, медико-психолого-фармацевтический факультет, направление подготовки – клиническая психология (диплом с отличием), 2013–2019 гг.

Профессиональный тренинг «Психологическое консультирование: тренинг консультанта», Академия трансформационных психотехнологий, 2019 г.

Академия трансформационных психотехнологий, профессиональный тренинг «Психотехники в практике психолога-консультанта и тренера», 2020 г.

Сертификат «Организации и проведении сеансов релаксации» (36 аудиторных часов), 2019 г.