Задание выполнено по заказу преподавателя ГБПОУ МО по заданному примеру. Данные преподавателя изменены в связи с эстетическими соображениями. Срок выполнения до 1 часа. Стоимость 250 руб. Программа выполнена на листе А4, ориентация альбомная, шрифт Timea New Roman 14, вставлена таблица из 6 столбцов на 98 строк. Для получения скринов работ пишем по адресу [email protected]