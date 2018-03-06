КТП

Добавлена
6 лет назад
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Задание выполнено по заказу преподавателя  ГБПОУ МО по заданному примеру. Данные преподавателя изменены в связи с  эстетическими  соображениями. Срок выполнения до 1 часа. Стоимость 250 руб.  Программа выполнена на листе А4, ориентация альбомная, шрифт Timea New Roman 14, вставлена таблица из 6 столбцов на 98 строк.  Для получения скринов работ пишем по адресу [email protected] 

Документ Microsoft Word.docx
29 КБ