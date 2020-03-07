Репетитор английского и французского языка для школьников.

Любой уровень.

Деловой иностранный язык.

Иностранный язык для курсантов морских училищ, для студентов колледжей и техникумов по специальностям "Туризм" и "Гостиничный сервис".

Стоимость занятия от 700 р./академический час.

Рекомендуемое время для младших школьников - 45 минут, для учащихся средних классов - по договоренности, для старшеклассников - 90 минут. 1 - 2 раза в неделю . Петродворцовый район (Стрельна, Петергоф, Ломоносов). В область не выезжаю.

Варианты обучения:

- с нуля

- помощь с домашним заданием

- развитие навыков

- улучшение успеваемости

- повышение качества понимания языка.