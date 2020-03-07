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Репетитор английского и французского языка для школьников.
Любой уровень.
Деловой иностранный язык.
Иностранный язык для курсантов морских училищ, для студентов колледжей и техникумов по специальностям "Туризм" и "Гостиничный сервис".
Стоимость занятия от 700 р./академический час.
Рекомендуемое время для младших школьников - 45 минут, для учащихся средних классов - по договоренности, для старшеклассников - 90 минут. 1 - 2 раза в неделю . Петродворцовый район (Стрельна, Петергоф, Ломоносов). В область не выезжаю.
Варианты обучения:
- с нуля
- помощь с домашним заданием
- развитие навыков
- улучшение успеваемости
- повышение качества понимания языка.
регалии.docx
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