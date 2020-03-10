Репетитор по математике и английскому для детей

Занятие с детьми 1-9 класс по школьной программе с использованием западных ресурсов и интерактивных методов обучения. Имею 2 года опыта в работе с детьми 1-9 класса

По английскому языку имею профильное образование и хороший уровень английского

Для детей постарше разбираем и проходим помимо стандартного Английского еще и профильные предметы: Business English, Country Study

( Пример Бизнес -