App.exmind.app

Мультитул для личной продуктивности. Профессиональный инструмент для людей с высокими требованиями к своей продуктивности. Независимо от специальности и рода деятельности. Профессиональный инструмент для людей с высокими требованиями к своей продуктивности. Независимо от специальности и рода деятельности. Фронт написан на Vue.js 3 и Quasar 2, бэкенд — Google Firebase API.

Задачи:

- Интеграция с backend-частью;

- Реализация возможности создания кастомных модулей для пользователей (динамическое расширение функционала при помощи JSON Schema);

- Обеспечение защиты пользовательских данных, следуя современным стандартам (OWASP);

- Оптимизация производительности приложения для обеспечения плавной работы.