Астрахан-кафе

Веб-программирование
Добавлена
12 лет назад
342 просмотра
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http://www.astrahancafe.ru/

Система управления сайтом: Drupal 6

Работа сдана: Сентябрь 2009

Описание работы: установка и настройка drupal, создание структуры, верстка, наполнение контентом

Особенности заказа: фотогалерея с всплывающим окном лайтбокс, удобное меню кафе, гостевая книга