Салон красоты «ФАНстудио»

Веб-программирование
Добавлена
12 лет назад
238 просмотров
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http://www.salon-funstudio.ru/

Система управления сайтом: Drupal 6

Работа сдана: Март 2010

Описание работы: установка и настройка drupal, создание структуры, верстка, наполнение контентом

Особенности заказа: фотогалерея, регистрация пользователей и комментирование