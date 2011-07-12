Салон красоты «ФАНстудио»
Веб-программирование
Добавлена238 просмотров
12 лет назад
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http://www.salon-funstudio.ru/
Система управления сайтом: Drupal 6
Работа сдана: Март 2010
Описание работы: установка и настройка drupal, создание структуры, верстка, наполнение контентом
Особенности заказа: фотогалерея, регистрация пользователей и комментирование