Сайт медицинского комплекса «Сатурн»
Сайты «под ключ»
Добавлена171 просмотр
12 лет назад
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Система управления сайтом: UMI.CMS
Работа сдана: Декабрь 2010
Описание работы: дизайн, вёрстка, установка и настройка UMI.CMS, делегирование домена, наполнение контентом
Особенности заказа: фотогалерея colorbox, xslt шаблонизатор
Выполнено по заказу Проекта Инфодонск