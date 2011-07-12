Сайт медицинского комплекса «Сатурн»

Сайты «под ключ»
Добавлена
12 лет назад
171 просмотр
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http://www.saturn-med.ru/

Система управления сайтом: UMI.CMS

Работа сдана: Декабрь 2010

Описание работы: дизайн, вёрстка, установка и настройка UMI.CMS, делегирование домена, наполнение контентом

Особенности заказа: фотогалерея colorbox, xslt шаблонизатор

Выполнено по заказу Проекта Инфодонск