КМО «Донцы»
Веб-программирование
Добавлена157 просмотров
12 лет назад
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Система управления сайтом: Drupal 6
Работа сдана: Май 2011
Описание работы: установка cms, вёрстка, создание структуры, создание лент новостей, наполение контенотм, обучение заказчика работе с сайтом
Особенности заказа: фотогалерея в которой фогорафии открываются в режиме «окно в окне», очень удобно сделана административная часть для клиента, материалы привязаны к календарю, сделана рассылка новостей, rss
Выполнено по заказу Проекта Инфодонск