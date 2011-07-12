КМО «Донцы»

http://www.doncy.ru/

Система управления сайтом: Drupal 6

Работа сдана: Май 2011

Описание работы: установка cms, вёрстка, создание структуры, создание лент новостей, наполение контенотм, обучение заказчика работе с сайтом

Особенности заказа: фотогалерея в которой фогорафии открываются в режиме «окно в окне», очень удобно сделана административная часть для клиента, материалы привязаны к календарю, сделана рассылка новостей, rss

Выполнено по заказу Проекта Инфодонск