Сайт рэп-исполнителя V1ncent
Сайты «под ключ»
Добавлена156 просмотров
12 лет назад
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Система управления сайтом: Drupal 6
Работа сдана: Июнь 2010
Описание работы: разработка дизайна, установка drupal, создание структуры сайта, настройка модулей, верстка, наполнение контентом
Особенности заказа: слайд-шоу, фотогалерея, опросы, возможность комментировать материалы, mp3-плеер