Сайт рэп-исполнителя V1ncent

Сайты «под ключ»
Добавлена
12 лет назад
156 просмотров
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http://www.v1ncent.ru/

Система управления сайтом: Drupal 6

Работа сдана: Июнь 2010

Описание работы: разработка дизайна, установка drupal, создание структуры сайта, настройка модулей, верстка, наполнение контентом

Особенности заказа: слайд-шоу, фотогалерея, опросы, возможность комментировать материалы, mp3-плеер