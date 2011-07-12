Сайт компании «Тагстройсервис»
Сайты «под ключ»
Добавлена198 просмотров
12 лет назад
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Система управления сайтом: Drupal 6
Работа сдана: Март 2011
Описание работы: дизайн, создание структуры сайта, вёрстка, наполнение контентом, модуль новостей, трансляция в RSS формате
Особенности заказа: очень простое управление контентом, фотографии во всплывающем окне (shadowbox), поиск по сайту, Яндекс.Метрика, Яндекс.Вебмастер, приглашение установить современный браузер для пользователей IE6