Сайт компании «Тагстройсервис»

http://www.tss-taganrog.ru/

Система управления сайтом: Drupal 6

Работа сдана: Март 2011

Описание работы: дизайн, создание структуры сайта, вёрстка, наполнение контентом, модуль новостей, трансляция в RSS формате

Особенности заказа: очень простое управление контентом, фотографии во всплывающем окне (shadowbox), поиск по сайту, Яндекс.Метрика, Яндекс.Вебмастер, приглашение установить современный браузер для пользователей IE6