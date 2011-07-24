Аудио Презентации - [Speech Maker]

http://vkontakte.ru/speechmaker

Приложение для социальной сети Вконтакте.

Приложение позволяет создавать разноплановые аудио сообщения (подкасты, превью, презентации, сообщения для друзей и т. п.)

Его можно использовать и просто как звукозапись или диктофон.