Аудио Презентации - [Speech Maker]

Веб-программирование
Добавлена
12 лет назад
184 просмотра
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http://vkontakte.ru/speechmaker

Приложение для социальной сети Вконтакте.

Приложение позволяет создавать разноплановые аудио сообщения (подкасты, превью, презентации, сообщения для друзей и т. п.)

Его можно использовать и просто как звукозапись или диктофон.

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