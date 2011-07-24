Аудио Презентации - [Speech Maker]
Веб-программирование
Добавлена184 просмотра
12 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://vkontakte.ru/speechmaker
Приложение для социальной сети Вконтакте.
Приложение позволяет создавать разноплановые аудио сообщения (подкасты, превью, презентации, сообщения для друзей и т. п.)
Его можно использовать и просто как звукозапись или диктофон.
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