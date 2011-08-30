Konung

Евгений Konung

 
34 годаРоссия/Новосибирск
17 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Жиров Евгений Викторович

студент НГУ

Основные навыки :

* около 7 лет активной работы с Flash и Action Script

* знание языков программирования (C/C++/AS1-3/Java Script)

* работал с пакетами 3D Studio MAX, Photoshop

Реальный опыт:

* создал несколько приложений для соц. сети Вконтакте, активно использующие API Вконтакте, звуковое API flash player'а

* активно работаю с библиотеками Aswing (интерфейсы, GUI), Nape (2d физика)

* писал прототипы игр практически всех жанров (от платформеров до глобальных стратегий), видео/аудио плееры, фотоальбомы

Основные личные качества:

* ответственный

* честный

* любую мелочь стараюсь делать качественно

Полезные навыки :

* 2 года изучал WEB дизайн

* рисую (в живую/комп. 2d/3d)

* пишу повести, сценарии

* пишу музыку и тексты песен, имею опыт записи и сведения

Портфолио
Отзывы заказчиков
PoMkaNik
Роман 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Видео плеер с тегами и комментариями
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
kenar
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$25
9 баллов
12 лет назад
Портировать flash (флеш) приложение на Vkontakte
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!