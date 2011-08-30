Жиров Евгений Викторович
студент НГУ
Основные навыки :
* около 7 лет активной работы с Flash и Action Script
* знание языков программирования (C/C++/AS1-3/Java Script)
* работал с пакетами 3D Studio MAX, Photoshop
Реальный опыт:
* создал несколько приложений для соц. сети Вконтакте, активно использующие API Вконтакте, звуковое API flash player'а
* активно работаю с библиотеками Aswing (интерфейсы, GUI), Nape (2d физика)
* писал прототипы игр практически всех жанров (от платформеров до глобальных стратегий), видео/аудио плееры, фотоальбомы
Основные личные качества:
* ответственный
* честный
* любую мелочь стараюсь делать качественно
Полезные навыки :
* 2 года изучал WEB дизайн
* рисую (в живую/комп. 2d/3d)
* пишу повести, сценарии
* пишу музыку и тексты песен, имею опыт записи и сведения
- MegaFootball127 просмотров
- Князь Волк (demo)158 просмотров
- Музыкальный тюнер - [mTuner]142 просмотра
- Аудио Презентации - [Speech Maker]184 просмотра
- Полудохлик163 просмотра
- Лого к flash-стратегии357 просмотров
- Battle179 просмотров
- Мишка277 просмотров
- Лого к игре271 просмотр
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!