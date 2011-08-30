Жиров Евгений Викторович

студент НГУ

Основные навыки :

* около 7 лет активной работы с Flash и Action Script

* знание языков программирования (C/C++/AS1-3/Java Script)

* работал с пакетами 3D Studio MAX, Photoshop

Реальный опыт:

* создал несколько приложений для соц. сети Вконтакте, активно использующие API Вконтакте, звуковое API flash player'а

* активно работаю с библиотеками Aswing (интерфейсы, GUI), Nape (2d физика)

* писал прототипы игр практически всех жанров (от платформеров до глобальных стратегий), видео/аудио плееры, фотоальбомы

Основные личные качества:

* ответственный

* честный

* любую мелочь стараюсь делать качественно

Полезные навыки :

* 2 года изучал WEB дизайн

* рисую (в живую/комп. 2d/3d)

* пишу повести, сценарии

* пишу музыку и тексты песен, имею опыт записи и сведения