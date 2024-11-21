Ми використали HTML, CSS, JavaScript та систему управління контентом для розробки платформи AutoFort, що забезпечує швидкий доступ до даних, а також надійне та зручне управління квитками. Завдяки інтеграції мультимовності та налаштуванню адаптивного дизайну, користувачі можуть легко бронювати квитки незалежно від пристрою та локації.



Розробили зручний інтерфейс відповідно до дизайну, оптимізували структуру сайту для покращення швидкості завантаження, а також впровадили адаптивність для всіх типів пристроїв. Платформа підтримує додавання нових маршрутів та постійно оновлюється для відповідності вимогам сучасного ринку.

https://autofort.net/