Автоматический постинг объявлений на сайт

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15 лет назад
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Автоматический постинг объявлений на сайт.png

Серверный программный комплекс для автоматического постинга объявлений на сайты.

Реализован на основе php,mysql,js.Верстка валидная, резиновая. Скрипт имеет модульную структуру,

что в дальнейшем позволяет быстро и без особых усилий адаптировать его под инные задачи.

Скрипт позволяет:

- создавать, редактировать, удалять аккаунты;

- создавать, редактировать, удалять объявления;

- гибко и главное быстро добавлять новые сервисы(сайты);

- отображать историю добавлений объявлений на сайты;

- проводить проверку аккантов в автономном режиме;

- автоматически отсеивать не валидные аккаунты;

- возможность публикации объявления вместе с фотографией;

- встроеные модули для публикации объявлений на irr.ru и auto.ru;

и многое другое здесь не описаное :)

MySQLPHP