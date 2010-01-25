Автоматический постинг объявлений на сайт

Серверный программный комплекс для автоматического постинга объявлений на сайты.
Реализован на основе php,mysql,js.Верстка валидная, резиновая. Скрипт имеет модульную структуру,
что в дальнейшем позволяет быстро и без особых усилий адаптировать его под инные задачи.
Скрипт позволяет:
- создавать, редактировать, удалять аккаунты;
- создавать, редактировать, удалять объявления;
- гибко и главное быстро добавлять новые сервисы(сайты);
- отображать историю добавлений объявлений на сайты;
- проводить проверку аккантов в автономном режиме;
- автоматически отсеивать не валидные аккаунты;
- возможность публикации объявления вместе с фотографией;
- встроеные модули для публикации объявлений на irr.ru и auto.ru;
и многое другое здесь не описаное :)