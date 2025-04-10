Bezlimit.ru

2 взаимосвязанных CRM (Yii 1/2, MySQL/PostgreSQL) и форум для фирмы, которая предлагает своим клиентам безлимитные тарифы мобильной связи от Билайн в коллективе из 6 разрабов.

Основное приложение — CRM для взаимодействия с клиентами — владельцами номеров с одной стороны и продавцами с другой. Продавцы организованы в виде дерева.

Взаимодействие с Билайном — через API по крону через RabbitMQ.

Приложение для продавцов (дилерское) предназначено для управления сетью дилеров, тарифами, акциями, доставкой номеров и непосредственно продажами. Оба приложения смотрят в одну БД (MySQL), а дилерское дополнительно хранит сеть дилеров в PostgreSQL.

Также оба приложения включают админки для управлением правами и доступом их пользователей. Дилерское приложение не обращается напрямую в Билайн, а общается с основным с помощью REST API.

Приложением для продавцов и форумом занимался я монопольно. Первое полностью переписал а впоследствие перевел на Yii2. Форум написал на основе польского модуля на Yii2. В то время это была бета версия, так что его пришлось чинить и допиливать.

Также довольно плотно занимался основной CRM. Постоянно приходилось в т.ч. профилировать и оптимизировать запросы.

Обе системы высоконагруженные и работают с большими массивами данных. БД состоит более чем из 200 таблиц.