http://www.bionomicfuel.com/

Популярный блог на тему альтернативных источников энергии. Движок WP, оригинальная тема, ‘умная’ навигация с использованием собственных плагинов для повышения посещаемости сайта и удержания посетителей, автоматическая публикация на основе XML RPC.