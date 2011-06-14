Блог на тему альтернативных источников энергии

Веб-программирование
Добавлена
13 лет назад
104 просмотра
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http://www.bionomicfuel.com/

Популярный блог на тему альтернативных источников энергии. Движок WP, оригинальная тема, ‘умная’ навигация с использованием собственных плагинов для повышения посещаемости сайта и удержания посетителей, автоматическая публикация на основе XML RPC.