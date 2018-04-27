Блок для Landing-page

Добавлена
6 лет назад
138 просмотров
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Верстка блока по PSD макету для внедрения на Landing-page. Блок полностью адаптивен для отображения на любом устройстве.  Написание и подключение скриптов JavaScript для отображения цен на товары в зависимости от выбранных посетителем характеристик, передачи выбранных характеристик в форму(модальное окно), написание скрипта для отправки данных из формы на почту. Устранение конфликтов при внедрении на сайт-конструктор. 

http://stoliarov.zzz.com.ua/landing-mehanizm/