Блок для Landing-page

Верстка блока по PSD макету для внедрения на Landing-page. Блок полностью адаптивен для отображения на любом устройстве. Написание и подключение скриптов JavaScript для отображения цен на товары в зависимости от выбранных посетителем характеристик, передачи выбранных характеристик в форму(модальное окно), написание скрипта для отправки данных из формы на почту. Устранение конфликтов при внедрении на сайт-конструктор.

http://stoliarov.zzz.com.ua/landing-mehanizm/