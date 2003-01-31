Бот для группы в ВК

Я являюсь одним из разработчиков бота для группы в ВК.

Данный работает с API для игры Clash Royale, после получения ответа он сортирует данные и создает изображения с важной информацией о статистике пользователя. Реализована возможность работать через клавиатуру в чате и сохранять несколько тегов, чтобы быстрее взаимодействовать с ботом.

На данный момент данный проект закрыт, но исходных код по сей день хранится у меня

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