Бот для группы в ВК

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Я являюсь одним из разработчиков бота для группы в ВК.
Данный работает с API для игры Clash Royale, после получения ответа он сортирует данные и создает изображения с важной информацией о статистике пользователя. Реализована возможность работать через клавиатуру в чате и сохранять несколько тегов, чтобы быстрее взаимодействовать с ботом.
На данный момент данный проект закрыт, но исходных код по сей день хранится у меня
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