BueatyLove

🚀 Создание Современного Сайта для Бьюти-Студии BuietyLove
Привет, друзья! В последний день 2024 года мы создаем стильный и современный сайт для бьюти-студии BuietyLove, используя инновационные технологии и силу искусственного интеллекта!
📺 Что Будет на Стриме
Разработка адаптивного дизайна с помощью ИИ-ассистента в VScode Roo, Copilot и других.
Создание удобной формы для онлайн-записи на процедуры.
Дизайн стильных секций для услуг ламинирования бровей и ресниц.
Live-кодинг с использованием современных веб-технологий.
Демонстрация возможностей WindSurf и его ИИ-инструментов.
💫 Особенности Проекта
Адаптивный дизайн для всех устройств.
Оптимизированная скорость загрузки.
Современный UI/UX для бьюти-индустрии.
Интеграция систем онлайн-бронирования.
👩💻 Для Кого Этот Стрим
Разработчиков, которые интересуются современными инструментами.
Начинающих веб-разработчиков.
Владельцев бьюти-бизнеса.
Всех, кто интересуется созданием современных веб-сайтов.
🌐 Следите за Мной
YouTube: @Induktr
Telegram: https://t.me/Induktrs
⏰ Время Стрима
Сегодня в 18:16 по киевскому времени!
Присоединяйтесь к стриму – создадим красивый проект вместе! 🚀✨
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