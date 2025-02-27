BueatyLove

🚀 Создание Современного Сайта для Бьюти-Студии BuietyLove

Привет, друзья! В последний день 2024 года мы создаем стильный и современный сайт для бьюти-студии BuietyLove, используя инновационные технологии и силу искусственного интеллекта!

📺 Что Будет на Стриме

Разработка адаптивного дизайна с помощью ИИ-ассистента в VScode Roo, Copilot и других.

Создание удобной формы для онлайн-записи на процедуры.

Дизайн стильных секций для услуг ламинирования бровей и ресниц .

Live-кодинг с использованием современных веб-технологий.

Демонстрация возможностей WindSurf и его ИИ-инструментов.

💫 Особенности Проекта

Адаптивный дизайн для всех устройств.

Оптимизированная скорость загрузки .

Современный UI/UX для бьюти-индустрии.

Интеграция систем онлайн-бронирования.

👩‍💻 Для Кого Этот Стрим

Разработчиков, которые интересуются современными инструментами .

Начинающих веб-разработчиков .

Владельцев бьюти-бизнеса .

Всех, кто интересуется созданием современных веб-сайтов.

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⏰ Время Стрима

Сегодня в 18:16 по киевскому времени!

Присоединяйтесь к стриму – создадим красивый проект вместе! 🚀✨

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