BueatyLove

Добавлена
2 месяца назад
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🚀 Создание Современного Сайта для Бьюти-Студии BuietyLove

Привет, друзья! В последний день 2024 года мы создаем стильный и современный сайт для бьюти-студии BuietyLove, используя инновационные технологии и силу искусственного интеллекта!

📺 Что Будет на Стриме

  • Разработка адаптивного дизайна с помощью ИИ-ассистента в VScode Roo, Copilot и других.

  • Создание удобной формы для онлайн-записи на процедуры.

  • Дизайн стильных секций для услуг ламинирования бровей и ресниц.

  • Live-кодинг с использованием современных веб-технологий.

  • Демонстрация возможностей WindSurf и его ИИ-инструментов.

💫 Особенности Проекта

  • Адаптивный дизайн для всех устройств.

  • Оптимизированная скорость загрузки.

  • Современный UI/UX для бьюти-индустрии.

  • Интеграция систем онлайн-бронирования.

👩‍💻 Для Кого Этот Стрим

  • Разработчиков, которые интересуются современными инструментами.

  • Начинающих веб-разработчиков.

  • Владельцев бьюти-бизнеса.

  • Всех, кто интересуется созданием современных веб-сайтов.

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⏰ Время Стрима

Сегодня в 18:16 по киевскому времени!

Присоединяйтесь к стриму – создадим красивый проект вместе! 🚀✨

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