CMS для компании автоперевозок
Веб-программирование
Добавлена207 просмотров
14 лет назад
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CMS для компании автоперевозок, написанная на PHP И MySQL. В себя включает:
- наличие пользователей
- разграничение прав по группам
- визуальные эффекты на jQuery и JavaScript
- оптимизированный код
- поддержка часовых поясов
- мультипоточная работа с базой данных
- административная панель
- версия для печати
- поддержка шаблонов
- mod-rewrite rule
- ЧПУ (человеко понятный url)