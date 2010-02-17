CMS для компании автоперевозок, написанная на PHP И MySQL. В себя включает:

- наличие пользователей

- разграничение прав по группам

- визуальные эффекты на jQuery и JavaScript

- оптимизированный код

- поддержка часовых поясов

- мультипоточная работа с базой данных

- административная панель

- версия для печати

- поддержка шаблонов

- mod-rewrite rule

- ЧПУ (человеко понятный url)