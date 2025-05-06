CMS на Node Red №6

Яндекс Cloud (ВМ), Яндекс Диалоги, Яндекс API, Умный дом, Яндекс Алиса

Node Red (Node.js/JavaScript/JQuery/Ajax/GET/POST/API), Armbian, Python, TLS, Mqtt, ESP API

Mqtt автосоздание паттернов новых пользователей + авто смена паролей на топики

Криптошифрование базы без хранения паролей

FFmpeg и стрим потока (udp) на сайте с одноплатного устройства OrangePi, настройки камеры и т.д.

Разработка с нуля:

Удаленные возможности движка - Запуск стрима, Удаленное администрирование устройства, Запуск комманд, Получение/отправка данных по mqtt + TLS на OrangePi и Node Red, автоматическая прошивка с возможностью загрузки на сайт (TLS+crypto) и автообновлением OrangePi

Система усправления и взаимодействия с устройствами умного дома Яндекс'а через одноплатный OrangePi, удаленное управление OrangePi. Управление осуществляется через сайт с PC или мобильного телефона с возможностью управлять умным домом Яндекс/Алисой.