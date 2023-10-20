Corporate Website

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Веб-программирование
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Фирменное одностраничное приложение предназначено для продвижения продукции компании. Оно является компактным и простым в использовании. Пользователи могут выбрать язык, просмотреть портфолио компании и сделать заказ на продукцию. Приложение имеет интуитивно понятный интерфейс и предоставляет информацию о товарах, включая изображения, описания и характеристики.