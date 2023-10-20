My Accounter - платформа на основе ролей, предназначенная для управления и выполнения задач, связанных с проектами. Администрация имеет полный контроль над созданием и изменением проектов. Клиенты могут создавать задачи, которые передаются на выполнение. Цель платформы - обеспечить эффективное взаимодействие между клиентами и исполнителями, чтобы задачи выполнялись успешно. Данная разработка предлагает удобный интерфейс и функциональность для управления и отслеживания задач, а также улучшения коммуникации и сотрудничества.