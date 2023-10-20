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Системы управления (CMS)
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Платформа для управления проектами и контроля предоставляет следующие функции:
Создание задач с определенными сроками, приоритетами и описаниями.
Отслеживание выполнения задач и контроль их прогресса.
Назначение руководителей и исполнителей для каждой задачи.
Управление изображениями, связанными с задачами.
Предоставление альтернативы системе управления проектами Jira.
Все эти функции помогают организовать и эффективно управлять проектами, облегчая коммуникацию и сотрудничество в команде.