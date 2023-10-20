Tracker

Системы управления (CMS)
Добавлена
2 месяца назад
нет просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Платформа для управления проектами и контроля предоставляет следующие функции:

  • Создание задач с определенными сроками, приоритетами и описаниями.

  • Отслеживание выполнения задач и контроль их прогресса.

  • Назначение руководителей и исполнителей для каждой задачи.

  • Управление изображениями, связанными с задачами.

  • Предоставление альтернативы системе управления проектами Jira.

Все эти функции помогают организовать и эффективно управлять проектами, облегчая коммуникацию и сотрудничество в команде.