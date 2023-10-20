Платформа для управления проектами и контроля предоставляет следующие функции:

Создание задач с определенными сроками, приоритетами и описаниями.

Отслеживание выполнения задач и контроль их прогресса.

Назначение руководителей и исполнителей для каждой задачи.

Управление изображениями, связанными с задачами.

Предоставление альтернативы системе управления проектами Jira.

Все эти функции помогают организовать и эффективно управлять проектами, облегчая коммуникацию и сотрудничество в команде.