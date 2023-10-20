Платформа позволяет безопасно работать со счетами фактур. Она использует криптографическое шифрование для защиты данных и обеспечения конфиденциальности. Участники могут управлять своими счетами фактур, просматривать информацию, осуществлять платежи и проводить финансовые операции. Криптографическое шифрование гарантирует, что только авторизованные лица имеют доступ к данным на счетах фактур и что изменения записываются и защищаются.